Moviola Lecce-Inter, Cesari: “Giacomelli insufficiente, gol Lukaku buono. Candreva da rosso”

Intervenuto a Tiki Taka, l’ex arbitro Graziano Cesari ha commentato così le scelte arbitrali di Giacomelli in Lecce-Inter:

“La direzione di Giacomelli è stata insoddisfacente e insufficiente. Gol annullato su Lukaku? E’ un presunto fallo, c’è anche la maglia di Lukaku trattenuta da Dell’Orco. Io consiglio ai giocatori di giocare con il sottopancia di colore diverso così da far vedere la maglia tirata. Secondo me Lukaku non commette nessuna infrazione, il gol è buono. Le immagini sono a disposizione del VAR che doveva intervenire. Bisogna essere più attenti e non superficiali. Giacomelli è troppo lontano dall’azione”.

AMMONIZIONE DONATI – “A mio parere Giacomelli è buonista, il VAR lo chiama. Qui si tratta di un’imprudenza grave, perché si cerca o si può minare l’incolumità dell’avversario, è rosso”.

CANDREVA – “Salta molto prima e se Donati non si protegge… Non può bastare il giallo. Avrei dato il rosso”.