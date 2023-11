Cesari non ha dubbi: “Loftus-Cheek con la mano, era rigore per la Fiorentina”

"Era rigore per la Fiorentina". Graziano Cesari, ex arbitro e commentatore tecnico arbitrale, è intervenuto come di consueto nel corso della trasmissione 'Pressing' per analizzare gli episodi dell'ultimo turno.

"È una cosa molto particolare. C'è un tiro ed un tocco che può essere di un'anca e il pallone che va ad impattare sul braccio sinistro di Loftus-Cheek. C'è un breve check del VAR, Di Bello aspetta il parere di Mazzoleni e poi non concedere il rigore. Loftus-Cheek chiude anche gli occhi sul tiro di Sottil e ha la faccia girata. Detto questo, Pobega affronta il tiro in maniera totalmente diversa da Loftus-Cheek. Se Pobega non ha paura e tiene le mani dietro la schiena c'è qualcuno che sbaglia ed è Loftus-Cheek. Quindi è rigore per la Fiorentina. Loftus-Cheek ha il braccio molto largo e non importa il fatto che ci sia una carambola. Ma questo braccio non puoi tenerlo così. Il braccio sinistro si allarga. Non c'era dubbi. Non può tenere le braccia in quel modo. L'effetto carambola non c'entra nulla. Serve capire il comportamento del giocatore in queste situazioni e lì è negligente".