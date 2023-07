Cessioni, acquisti, mercato, moduli: Inter-Milan, che derby sarà?

Questa sessione di mercato sta radicalmente cambiando il volto di Inter e Milan. Il club nerazzurro ha effettuato a oggi 4 acquisti e ha perso, e in alcuni casi lasciato andare, molti giocatore. Anche i rossoneri hanno rivoluzione la squadra, ecco perché rispetto alla passata stagione sarà una stracittadina diversa. "Per ora siamo sul 4-0 per Inzaghi. Quattro stracittadine vinte tutte dall’Inter, tra campionato, semifinali di Champions e Supercoppa, con lo score di sette gol a zero. Per sfuggire a una gelida “manita” serve un altro Milan. Non c’è neanche tanto da aspettare: quarta di campionato, 16 settembre, Inter-Milan. Che derby sarà?", si chiede la Gazzetta dello Sport.