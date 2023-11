Champions, Benfica-Inter: Sky o Amazon Prime? Dove vederla in tv e in streaming

Il fischio d'inizio del match è previsto per mercoledì 29 novembre alle ore 21: ecco dove seguire la partita in diretta

Benfica-Inter si disputerà mercoledì 29 novembre alle 21:00. Sarà trasmessa in tv da Sky su Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (252). Inoltre la gara sarà visibile anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV e Infinity, dove sarà possibile seguire la sfida attraverso l'app dedicata.