Champions, il Bruges esonera Parker dopo la disfatta col Benfica

Due sole vittorie in 12 partite e soprattutto la disfatta di ieri in Champions sul campo del Benfica (un 5-1 che è valso al Bruges l'eliminazione dal torneo negli ottavi di finale), sono costate la panchina al tecnico, Scott Parker .

Il britannico 42enne era arrivato in Belgio il 31 dicembre scorso per sostituire Carl Hoefkens, esonerato a sua volta per i modesti risultati in campionato nonostante fosse riuscito a superare la fase a gironi della Champions a scapito di Atletico Madrid e Bayer Leverkusen.