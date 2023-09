La Champions fa crescere: oggi l’Inter è un’altra squadra. Con la Real Sociedad…

L'Inter sta attraversando un grande momento di forma. I nerazzurri viaggiano a punteggio pieno in campionato e sono reduci dalla schiacciante vittoria nel derby. Adesso la squadra di Inzaghi è pronta per il debutto nel girone di Champions dove sfiderà la Real Sociedad. "La Champions fa crescere: la finale con il City ha dato lo slancio per l’ultimo salto. Oggi l’Inter è un’altra squadra. Alla vecchia solidità ha aggiunto meccanismi offensivi, velocità e autorevolezza. La rosa è tra le più ricche d’Europa e non ha subito contraccolpi dagli addii di Skriniar, Lukaku e Dzeko", sottolinea la Gazzetta dello Sport.