Inter, testa alla Champions. Formazione, questa l’idea di Inzaghi. I cambi maggiori…

Dopo il 5-1 al Milan Simone Inzaghi ha deciso di premiare la squadra annullando l’allenamento fissato per ieri. La squadra si ritroverà ad Appiano oggi per iniziare a preparare la prima gara del girone di Champions League contro la Real Sociedad. Trasferta curiosa dal punto di vista logistico come sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"L’Inter giocherà infatti a San Sebastian, nei Paesi Baschi, ma alloggerà in un’altra nazione, a Biarritz, famosa località turistica in Francia. In realtà le due località non sono troppo distanti: circa 50 chilometri, 45 minuti di autobus che l’Inter coprirà sia domani, per la presa di contatto con lo stadio Anoeta, sia il giorno della partita".