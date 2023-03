Champions, nessuno vuole il derby ma tanti lo sognano. Via più facile per la semifinale

"Nessuno a parole vuole il derby milanese di Champions, ma in tanti lo sognano. È vero, come fu per i quarti del 2005, che il doppio confronto prosciuga le energie e che c’è un quarto posto da blindare in campionato. Ma è ancora più vero che per avere una speranza concreta di arrivare in semifinale, il cuginicidio è la via che offre più possibilità. Nel sorteggio di Nyon non è da trascurare anche un derby con il Napoli, che pure in campionato sta dominando: l’Inter in fin dei conti ha causato la prima sconfitta stagionale degli azzurri, mentre a inizio aprile il Milan sarà in scena al Maradona. Il problema è che arrivati a questa quota, l’aria è sempre più sottile e bisogna essere attrezzati per non ritrovarsi con il cuore in gola troppo presto", spiega il Corriere della Sera.