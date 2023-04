CorSera – Crisi Inter sempre più profonda. Martedì c’è il giardino fiorito della Champions

"Simone Inzaghi punta tutto sulla sfortuna e sul problema cronico di mira che attanaglia la sua squadra: 87 tiri verso la porta nelle ultime 4 partite hanno prodotto 1 solo gol su azione, quello di Gosens a Salerno. Anche per questo in campionato vince la paura di sbagliare anche contro avversari modesti: i nerazzurri calano dopo un’ora, si abbassano troppo, vanno nel panico per ogni pallone in area. Inzaghi per il Da Luz dovrà scegliere tra Lukaku — decisivo con il Porto ma senza un gol su azione in serie A dalla prima giornata a Lecce —, Dzeko a secco dal 17 gennaio e Lautaro che non mette dentro un gol da tre punti dal derby del 5 febbraio", aggiunge il quotidiano.