Crespo: “Icardi? Ha dei margini di miglioramento. Mi piacerebbe vederlo partecipare…”

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Hernan Crespo ha parlato di Mauro Icardi. Nonostante una media gol alta, l’ex nerazzurro è stato criticato in Francia per alcune prestazioni deludenti. Crespo ritiene che il suo connazionale abbia dei margini di miglioramento: “Ha dei lampi che mi piacciono. Penso che abbia margini di miglioramento. Vorrei vederlo partecipare un po’ di più alla manovra, senza perdere questa abilità di fare gol . Ma devi anche capire il gioco e le sue necessità. Nel PSG hai Di Maria da una parte, poi Mbappé e Neymar. Non deve prendere l’iniziativa, deve rimanere là davanti e finalizzare le azioni“.

(planetepsg)