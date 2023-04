Champions League, biglietti Inter-Benfica: San Siro è già esaurito per il ritorno

MILANO – Il match di andata ha visto l'Inter vincere 2-0 a Lisbona. Quello di ritorno segnato sul calendario, cerchiato di rosso: un appuntamento imperdibile, una partita in cui si deciderà tutto. Inter-Benfica, il ritorno dei quarti di finale di Champions League, è in programma mercoledì 19 aprile alle 21:00 a San Siro. Sarà una notte unica, in cui ogni singola stilla di energia andrà utilizzata. Ed è per notti come queste che il pubblico interista saprà dare, come sempre, una mano incredibile ai ragazzi nerazzurri in campo.