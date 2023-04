Champions, Inzaghi cerca un posto nella storia dell’Inter: solo in 5 in semifinale

L'allenatore ex Lazio può essere il sesto a portare i nerazzurri in semifinale tra Coppa dei Campioni e Champions League

Sono cinque finora coloro che ci sono riusciti. Il primo è stato Helenio Herrera nel 1963/1964 con la Grande Inter di Helenio Herrera che dopo aver sconfitto in semifinale il Borussia Dortmund (2-2 all’andata, 2-0 al ritorno), vince il torneo battendo 3-1 il Real Madrid. Nella stagione successiva Mazzola e compagni eliminano il Liverpool in semifinale (dopo l’1-3 dell’andata, 3-0 a San Siro) e battono poi 1-0 il Benfica.

Nel 65-66 la vendetta Blanca, col Real che si impone in semifinale. Nell’annata seguente, dopo aver eliminato il Cska, arriva un’inaspettata sconfitta in finale col Celtic. I nerazzurri – con Giovanni Invernizzi in panchina – si vendicano degli scozzesi nel 71-72, prima di perdere 2-0 contro l’Ajax. Nove anni più tardi la squadra guidata da Eugenio Bersellini viene estromessa ad un passo dal sogno dal Real Madrid.