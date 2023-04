Zhang carica l’Inter per la storia. Il presidente sprona Inzaghi e messaggia coi giocatori

Il presidente dell'Inter è voluto stare vicino alla squadra a suo modo. Telefonata a Inzaghi e contatto diretto con i giocatori

La vittoria per 2-o all'andata a Lisbona non basta, bisogna completare l'opera questa sera a San Siro. A Milano arriva il Benfica e l'Inter ha bisogno di un'altra grande prestazione. Vicino a squadra e giocatori, il presidente Steven Zhang ha fatto sentire a suo modo la sua presenza.

"Steven Zhang stasera può diventare il quarto presidente dell’Inter a raggiungere una semifinale della competizione europea più nobile, Champions League o Coppa Campioni che dir si voglia. Zhang come Angelo Moratti, Ivanoe Fraizzoli e Massimo Moratti: stasera si può. Magari evitando di complicarsi la vita. E seguendo la spinta del presidente, che ha trovato il modo di star vicino alla squadra anche nelle ultime ore, dopo averlo fatto di persona a Lisbona. Come? Incitando direttamente i giocatori e l’allenatore. E facendo sentire la propria presenza anche con telefonate e messaggi", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Zhang è un presidente diverso. Ha 31 anni, è un coetaneo dei calciatori, ha una maniera di rapportarsi con loro differente da quella canonica dei suoi colleghi. E quindi non c’è da stupirsi se, oltre alla presenza fisica, il contatto avvenga attraverso il telefono, con messaggi di incoraggiamento. Lo ha fatto con Simone Inzaghi, con il quale ha avuto modo di confrontarsi di persona anche sabato scorso, nella pancia di San Siro dopo la sconfitta dolorosa con il Monza. I due hanno un rapporto diretto fin dalle prime settimane e la cosa non è mai cambiata, neppure in questi ultimi periodi difficili. E allora il presidente ha voluto tranquillizzare il tecnico con una telefonata anche ieri, alla vigilia, ricordando come già in passato sia stato capace di vivere grandi notti europee.

Non solo Inzaghi, però. Zhang ha un dialogo pure con la squadra. In queste ore il presidente ha voluto far sentire il proprio appoggio anche a diversi calciatori. A Lautaro, ad esempio, che non vive un momento semplice dal punto di vista realizzativo e sul piano della fiducia, stimolato a restare tranquillo. Ma lo stesso ha fatto anche con altri calciatori. Con Dzeko, ad esempio, di cui ha una stima professionale infinita. E poi con Barella e Calhanoglu, altri giocatori con i quali è solito scambiare considerazioni, anche per tastare il polso della squadra e dello spogliatoio".

"Zhang vive con orgoglio questa vigilia. Anche con una certa prudenza: ieri si è chiuso in silenzio, ha scelto di non andare ad Appiano per non aggiungere pressione alla squadra, sente di avere tra le mani una qualificazione storica. Dentro un finale di stagione che può regalargli molte sorprese. Per questo ha annullato un viaggio di lavoro che lo avrebbe portato negli Stati Uniti nelle prossime settimane, resterà a Milano fino alla fine della stagione. In gioco c’è anche il portafoglio: la semifinale può valere circa 25 milioni di euro, tra premio Uefa, market pool (divisione dei soldi a livello nazionale in base a storia, partite giocate e bacino d’utenza) e botteghino. Vuol dire sistemare il bilancio in chiusura il prossimo 30 giugno, nonostante il mancato introito della cessione di Skriniar. Vuol dire piazzare il proprio nome dentro la storia nerazzurra", chiude Gazzetta.