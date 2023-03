Champions, difesa e ripartenze alla Mou per l’Inter. Inzaghi può ispirarsi allo Special One

"Quest’Inter non passerà alla storia per mentalità spettacolare ma, se vogliamo, neanche quella di Mourinho era per esteti. Però era emozionante, trascinante e vincente. Era solida e irriducibile. Sapeva difendersi come nessuno, chiudendo tutte le linee di passaggio: Chelsea, Barcellona e il Bayern in finale, nel 2010, sono sfide nel mito per sofferenza ed esplosione di gioia. Squadra chiusa e ripartente, nella migliore tradizione italiana. Herrera, Rocco e Trapattoni hanno vinto così. Il calcio è cambiato, l’estetica non è più un accessorio, ma neanche si può pretendere di imporre un pensiero unico. La bellezza del calcio è anche nella varietà degli stili. E quello di Inzaghi è legato a un passato che sarebbe ipocrita rinnegare", analizza La Gazzetta dello Sport.