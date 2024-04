Nell'altra partita, il Barcellona, forte del vantaggio per 3-2 accumulato nella gara d'andata a Parigi, sembra mettere in cassaforte la semifinale grazie alla rete di Raphinha, ma poi resta in 10 per l'espulsione al 19' di Araujo, che atterra un avversario lanciato a rete. Da quel momento, cambia il match, e il Paris Saint-Germain segna 4 volte con Dembelé, Vitinha e la doppietta di Mbappé. I francesi, dunque, affronteranno il Borussia Dortmund in semifinale. Domani gli altri due quarti: Manchester City-Real Madrid e Bayern Monaco-Arsenal.