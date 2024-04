"A me lo scudetto piacerebbe vincerlo col Torino, con lo stadio pieno di interisti...". Lo dice, intercettato dai cronisti a Montecitorio, il presidente del Senato Ignazio La Russa, tifoso dell'Inter .

A chi gli chiede se i nerazzurri vinceranno lo scudetto col derby risponde: "Mah...certo non mi metto a piangere, però con lo stadio pieno di milanisti, insomma, sono già tristi per i fatti loro. Meglio vincerlo in casa col Torino, con lo stadio pieno di interisti".