Champions, ecco quanto valgono gli ottavi. Gettone di partenza da 15 mln e per ogni vittoria…

Stabilito il montepremi disponibile per la prossima Champions League. Quasi tre milioni per ogni vittoria nel girone

"In questa Champions i 32 club presenti nel sorteggio di domani si spartiranno due miliardi e 24 milioni (meno qualche decina di milioni da destinare all’ammortamento previsto come contraccolpo al Covid 19) e avranno un gettone di partenza da 15,6 milioni di euro. Nel girone incasseranno 2,8 milioni per ogni vittoria e 930.000 euro per ogni pareggio", sottolinea La Gazzetta dello Sport.