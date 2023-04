Champions, Pippo Inzaghi: “Tifo Milan, però sono contento per mio fratello perché…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita della sfida persa con il Brescia, l’allenatore della Reggina, Pippo Inzaghi , ha parlato del derby di Champions. Una sfida speciale per SuperPippo, ex calciatore ed allenatore del Milan ma fratello di Simone che siede sulla panchina dell'Inter .

Su chi tifare in vista della semifinale, l'ex attaccante non ha dubbi"È la semifinale perfetta, sono legato al Milan, sono sempre tifoso. È chiaro che tifo Milan, però sono contento per mio fratello perché se l'é meritato".