Inter, quarto posto vitale. Senza Champions investimenti e ingaggi ridotti: gli scenari

Dopo l'impresa in Champions, dove l'Inter ha raggiunto la semifinale eliminando ai quarti il Benfica, ora la squadra di Inzaghi deve calarsi con la massima concentrazione nel campionato. Non sono più ammessi errori, Empoli diventa una trasferta importantissima per raggiungere il quarto posto, considerato fondamentale dal club nerazzurro.

"Empoli, Empoli, Empoli. Come fosse una scioglilingua, un ritornello da mandare a memoria almeno fino al primo pomeriggio di domani. Simone Inzaghi l’ha ribadito alla squadra, Steven Zhang e i dirigenti hanno ben chiaro come il traguardo Champions non debba far passare in secondo piano l’altro derby, quello virtuale, quello per il quarto posto. E certo, paradossalmente, ora che Istanbul è letteralmente a due passi, diventa ancor più difficile metter la testa su partite e traguardi meno affascinanti. Ma per l’Inter entrare tra le prime quattro è vitale", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Costruire una squadra da scudetto per la prossima stagione, senza i 60 milioni di euro che garantirebbe la qualificazione, sarebbe un’impresa estremamente complicata. Perché se è vero che con l’ingresso in semifinale i nerazzurri hanno di fatto sistemato questo bilancio, annullando la necessità di cedere un big entro il 30 giugno, la continuità ad alti livelli del club - sul quale pende la scadenza nel 2024 di un prestito da 275 milioni concesso dal fondo Oaktree - dipende dagli introiti Uefa derivanti dalla massima competizione continentale. Senza quelli, inevitabilmente le risorse dovrebbero essere cercate sul mercato, attraverso la cessione dei big. E nessun calciatore sarebbe al riparo da questo rischio".

"Viceversa, il quarto posto concederebbe a Zhang la possibilità di scegliere. Cedere un big dopo il primo luglio, a quel punto, sarebbe un’opportunità - in caso di offerte in arrivo reputate allettanti - e non un obbligo. C’è poi il discorso legato al monte ingaggi. Che oggi pesa per 132 milioni lordi sulle casse nerazzurre. Senza Champions andrebbe drasticamente ridotto, vorrebbe dire rinunciare con ogni probabilità anche ad alcuni rinnovi di contratti milionari già ampiamente impostati, come quelli di Dzeko e De Vrij", chiude Gazzetta.