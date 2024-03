Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Ponciroli è tornato sull'eliminazione dagli ottavi di Champions League dell'Inter. "Ho sofferto molto per l’Inter, ha sprecato tantissimo. C’è stato un momento in cui l’Atletico era sbilanciatissimo e si poteva fare molto male agli spagnoli. L’Inter ha avuto le occasioni per chiudere la qualificazione sia all’andata che al ritorno, ma credo che alla fine la differenza è stata fatta dai cambi".