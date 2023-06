CM – Chelsea e Juventus, idea scambio Lukaku-Vlahovic. Ma c’è il no di Big Rom

I Blues non volgiono cedere nuovamente in prestito l'attaccante belga, e cercano nuov e strade per non svalutarlo

Il futuro di Romelu Lukaku rimane ancora tutto da scrivere: l'attaccante belga farà ritorno al Chelsea per fine prestito, ma ha più volte ribadito la sua intenzione di rimanere all'Inter. I nerazzurri, tuttavia, spingono per un nuovo accordo, ma i Blues puntano a una cessione a titolo definitivo per rientrare almeno parzialmente dall'investimento fatto due estati fa.