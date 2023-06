In UK – Inter, nuova offerta per Lukaku. Ecco cosa risponderà il Chelsea: tempi brevi

Il Chelsea vuole trovare una soluzione per Lukaku il più rapidamente possibile. Il nuovo allenatore Mauricio Pochettino inizierà a lavorare al Chelsea lunedì prossimo con i giocatori in arrivo da martedì. Coloro che sono stati in nazionale, compreso Lukaku, hanno avuto qualche giorno di vacanza in più. Pochettino idealmente non vorrebbe portare con sé nessun giocatore considerato in uscita negli Stati Uniti per il pre-campionato del Chelsea. Questo significa che il club londinese dovrà concludere un accordo per Lukaku prima di allora per evitare una situazione potenzialmente dannosa.