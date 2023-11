Chi scoprì Lautaro: “E’ un fuoriclasse, può vincere il pallone d’oro”

Per noi che lavoriamo nello scout a livello giovanile, era strano che nessuno lo avesse già preso e portato in qualche club prestigioso per fargli seguire una certa trafila. Meno male che non è successo, così mi è stata data la possibilità di essere conosciuto nel mondo come il suo scopritore. È un orgoglio per me essere stato colui che è portato nel grande calcio quello che oggi è il calciatore argentino col valore economico maggiore nel globo. La scorsa settimana i ragazzi del Tigre, società per cui lavoro in questo momento, hanno partecipato a un torneo giovanile organizzato a Bahia Blanca, dove Lautaro è cresciuto. Non appena arrivato sono stato colto da un forte senso di nostalgia, che poi è pure aumentato, visto che mi sono riaffiorati nelle mente i vividi ricordi di tutto quello accaduto con lui.