Chi stupirà agli ottavi di Champions League? Costacurta vota un interista

Iniziano questa sera gli ottavi di finale di Champions League. Il Milan sfida il Tottenham di Antonio Conte , prima delle tre italiane ancora in gara. Settimana prossima sarà invece il turno di Napoli e Inter , rispettivamente contro Eintracht e Porto . Chi ruberà l'occhio di tifosi e spettatori imparziali?

Negli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha espresso il voto in favore di un calciatore dell'Inter. "Dico Barella, sperando che non 'sbarelli'", la risposta dell'ex difensore alla domanda di Anna Billò. Il riferimento è ovviamente all'episodio del primo tempo di Sampdoria-Inter con l'ex Cagliari e Lukaku protagonisti con un po' di nervosismo di troppo in campo.