Chiellini: “Inter ingiocabile per quasi tutte. Bastoni e Acerbi migliori difensori italiani”

"C'era già stata una mini fuga qualche giornata fa. Questo campionato dipende dall'Inter: se avrà continuità, per le altre sarà difficile starle dietro. Le prossime giornate saranno interessanti. A me l'Inter dà l'idea di aver acquisito consapevolezza dopo la finale di Champions: è una squadra che si fa aggredire per poi punirti. Lautaro? E' uno di quelli che nella responsabilità si esalta. E' un dato di fatto: l'addio di Lukaku e la fascia lo hanno responsabilizzato e lo si vede in tutto. Nella sua crescita c'è anche il Mondiale".