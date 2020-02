Juve-Inter, Chiellini punta a una maglia da titolare: dal 1′ Matuidi e…

Una tribuna… propedeutica. Secondo Tuttosport, Giorgio Chiellini potrebbe giocare dal primo minuto contro l’Inter nella sfida di domenica sera. Il capitano della Juventus ha segnato da tempo sul calendario la data del derby d’Italia e può partire dall’inizio contro i nerazzurri dell’ex Antonio Conte.

“Rispetto alla tabella di marcia stilata a seguito dell’intervento al legamento subito ad inizio settembre è persino riuscito ad anticipare un po’ i tempi – scrive il quotidiano – rompendo il ghiaccio nei minuti finali di Juventus-Brescia del 16 febbraio e gustandosi la sua seconda presenza stagionale da titolare (dopo quella di Parma in apertura di campionato) sabato scorso in casa della Spal. Altri 54 minuti che avevano indotto Sarri a prodigarsi in complimenti e ammettere: «In questo momento diverse partite in maniera consecutiva, ogni tre giorni, non può giocarle. Però vista l’evoluzione degli ultimi 10 giorni, visto che è tornato un campo prima del previsto, Giorgio può diventare nei prossimi dieci giorni uno pronto a sparare una prestazione nelle due settimanali». Proprio in questo senso la tribuna di ieri può risultare propedeutica in ottica derby d’Italia“.

Contro l’Inter possono tornare dal primo minuto anche Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi, entrambi in panchina ieri sera al Parc OL di Lione.