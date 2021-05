Il Giornale – Inter, in settimana la chiusura del finanziamento: c’è la data

Nei prossimi giorni si farà chiarezza sul futuro societario del club nerazzurro: volata finale tra Oaktree e Bain Capital

Giornate caldissime sul fronte societario per l'Inter, ancora in attesa di chiudere la trattativa con i fondi di investimento Oaktree e Bain Capital per ricevere il finanziamento che garntirà respiro alle casse nerazzurre. Secondo Il Giornale sono previste novità già nei prossimi giorni: