Chivu, idee e tattica al servizio dei giocatori. Conosce l’Inter e sa come…

I dirigenti hanno già in mente una soluzione ponte in caso di tracollo: Cristian Chivu

Gianni Pampinella

Tre partite, otto giorni di tempo per invertire la rotta. Simone Inzaghi è sempre meno saldo sulla panchina dell'Inter, per questo i dirigenti hanno già in mente una soluzione ponte in caso di tracollo: Cristian Chivu. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Chivu ha sorpreso tutti per la velocità con cui si è calato nella nuova vita da allenatore e per l’applicazione.

"E’ sempre stato un tipo silenzioso, ma con le idee chiare. Non ama vivere nella comfort zone, vuole sempre sentirsi in discussione perché è così che può tirare fuori la parte migliore di sé. Cristian non avrebbe problemi ad accettare la sfida e a provare ad alzare ancora una volta l’asticella delle sue ambizioni".

"Nel suo percorso nelle giovanili nerazzurre, Chivu ha dimostrato di non seguire un dogma tattico ma appunto di sapersi adattare ai giocatori. Difficile, quindi, pensare che una sua promozione possa portare a stravolgimenti di sistema. Ma sarebbe un segnale forte verso la squadra e anche verso i tifosi, tornati anche sabato sera a fischiare la squadra di Inzaghi dopo l’ennesimo scivolone in campionato. Chivu resta uno degli eroi del Triplete, da queste parti è già stato amato e applaudito per diverso tempo. Conosce l’Inter e sa come si vive in uno spogliatoio vincente. Di sicuro, saprebbe toccare le corde giuste per ripartite".

(Gazzetta dello Sport)