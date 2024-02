Cristian Chivu, tecnico dell'Inter Primavera, ha commentato ai microfoni dei cronisti presenti - tra cui l'inviato di Fcinter1908 - il pareggio per 1-1 ottenuto sul campo del Milan : "Mi trovo benissimo con questi ragazzi, mi fa piacere stare in mezzo a loro, è una grossa resopnsabilità che tutti noi allenatori di settore giovanile abbiamo.

Kamate? Ha margini importanti, soprattutto considerando che sta giocando in un ruolo nuovo, che si sta abituando a fare: fino all'anno scorso faceva la mezz'ala, ha sempre giocato in mezzo al campo. Mi fa piacere che si è calato subito nella nuova realtà: l'invenzione non è mia, abbiamo parlato e discusso insieme, prima dell'inizio della stagione gli ho detto cosa pensavo di lui, delle sue qualità. Sta imparando a fare determinate cose, ha ancora alti e bassi, ma ultimamente è migliorato anche dal punto di vista della personalità, è maturato nel capire cosa fare in quel ruolo, e i frutti li vediamo. È arrivato a 12 gol in campionato, è un traguardo importante per un'ala: spesso si dice che mancano gli esterni alti, lui può farlo".