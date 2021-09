Inter Primavera, Chivu: “Lavoreremo su difesa. Turnover? Sono tecnico meritocratico”

L'allenatore della Primavera ha parlato, anche ai microfoni di fcinter1908.it, dopo il pari con la Fiorentina

Eva A. Provenzano

Christian Chivu, allenatore della Primavera dell'Inter, dopo il pareggio per 3 a 3 contro la Fiorentina ha parlato ai microfoni dei giornalisti nel post partita:

-Cinque gol subiti nelle prime due partite, in cosa la difesa può migliorare?

Bisogna essere bravi a non farsi saltare nell'uno contro uno, c'è tanto lavoro da fare. E lavoreremo anche su quello.

-Hai urlato ai tuoi, dopo il 3 a 3: "Non me ne frega niente si va a vincere". È questa voglia di andare in avanti che sta creando scompensi difensivi? La strada è quella di segnare un gol in più rispetto all'avversario o si vedrà qualcosa di nuovo contro il Real Madrid?

Ovvio che ci sono vari momenti in una partita. Momenti in cui c'è da pressare, momenti in cui devi difendere più basso, difendere la porta. Ragazzi, siamo nel settore giovanile, non siamo in Serie A dove siamo costretti a fare punti per salvarci o vincere il campionato. I ragazzi devono crescere con lo spirito giusto, con coraggio, con il giusto atteggiamento. Stiamo troppo a pensare a fare la cosa giusta. Se finiva 4 a 3 per noi ero contento ma ero contento anche se vincevano loro.

-Rispetto alla gara con l'Atalanta ci sono stati tanti cambi. Vista la gara con il Real Madrid, dobbiamo aspettarci tanto turn over anche nelle prossime partite?

Siamo costretti, ci sono stati i Nazionali erano via. Poi le scelte si fanno in base agli allenamenti e anche per vedere altri giocatori. Ce ne sono 27 e bisogna arrivare a fine stagione con le valutazioni già fatte. Non puoi valutarli solo con l'allenamento ma bisogna farli giocare per capire. Sono un allenatore meritocratico e bisogna lavorare tutti i giorni per farmi vedere che sei in grado di poter giocare in questa categoria e nelle giovanili dell'Inter.

(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato Fabio Alampi)