Juve è a -1 dalla vetta anche se con una gara in più: se l’immaginava a febbraio in piena lotta per lo scudetto?

«Sinceramente no, un po’ per prudenza e un po’ per le difficoltà dell’anno scorso. Sono piacevolmente sorpresa perché vedo un rullo compressore: dopo il momento tragico di Sassuolo la Juve non perde da 17 partite e nel gioco, anche se è sempre allegriano, si è visto qualcosa di più del corto muso».