Cile, Vidal e l’elogio del gruppo: “Più c’è unità, più c’è possibilità di vincere”

Il centrocampista nerazzurro si gode l'esperienza in ritiro mentre prepara con i suoi compagni le gare di qualificazione ai Mondiali

Ha vissuto non da protagonista, o almeno non come si aspettava, la stagione dello scudetto con l'Inter. Felice della vittoria ma a livello personale avrebbe voluto stare meglio fisicamente per dare il suo contributo alla squadra e a Conteche lo ha voluto a Milano. Arrivato il titolo, si pensava che Vidalavrebbe lasciato il club interista in questa sessione di mercato. Lui non ha mai avuto dubbi. È rimasto per poter dimostrare di essere ancora utile alla causa nerazzurra e nelle prime due gare di campionato ci ha messo lo zampino in gol importanti poi segnati dai suoi compagni.