Inter, retroscena Vidal: la sua partenza poteva sbloccare un colpo in entrata

Alla fine il cileno è rimasto a disposizione di Simone Inzaghi. In caso di partenza, i nerazzurri avevano già trovato il sostituto

Nahitan Nandez alla fine è rimasto al Cagliari. Il jolly uruguaiano ha atteso l'Inter, ma si è dovuto mettere il cuore in pace ieri, quando è terminato il mercato. I nerazzurri avrebbero tentato l'assalto nelle ultimissime ore di mercato a una sola condizione: in caso di addio di Arturo Vidal. Il cileno però è rimasto in nerazzurro, come tutti gli altri centrocampisti, e la dirigenza non ha dunque potuto chiudere il colpo Nandez. Almeno fino a gennaio, dunque, il giocatore resterà a disposizione di Leonardo Semplici.