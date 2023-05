Cinquini: “Jovic sente la porta, è un centravanti puro: lo paragono a Icardi”

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Oreste Cinquini, ex ds della Fiorentina, ha parlato così di Luka Jovic: "La cura della Fiorentina sta dando dei frutti anche se in ritardo. Tutti si aspettavano qualcosa di più, ma a causa della sua poca dimestichezza nelle partite, dato che è rimasto fermo per un po', non ha fatto quanto dovuto. A differenza di Cabral, Jovic sente la porta, per me è un centravanti puro, lo paragono a Icardi. Adesso vedremo Italiano cosa deciderà di fare, in vista della finale. Vincere questa coppa sarebbe ottimo anche per il prossimo anno".