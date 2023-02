Cioffi: “Becao ora è cresciuto, ha la maturità per giocare nell’Inter. Prima…”

Tra i tanti nomi accostati all'Inter per la prossima stagione c'è anche quello di Rodrigo Becao : il difensore brasiliano, dopo 4 stagioni all'Udinese, è pronto per un nuovo step nella sua carriera, e i nerazzurri lo stanno seguendo per il dopo Skriniar.

Gabriele Cioffi, suo ex allenatore in bianconero, in un'intervista concessa a Cronache di Spogliatoio lo considera ormai pronto per il salto in una big: "Becao ha la maturità per giocare nell'Inter. Prima era un lupo che girava in campo, ora è cresciuto strutturalmente".