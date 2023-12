Cioffi: “Non commento l’episodio. Dico bravi ai miei, ci sono 8 minuti da correggere”

Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta rimediata a San Siro contro l'Inter: "La scelta di aspettarli è stata mia. Ho prospettato alla squadra una partita di gran fatica, che forse non è nelle nostre corde per caratteristiche. Purtroppo secondo me non c'era altra soluzione, se vai a prendere l'Inter alta è peggio. Dispiace perchè tutto è stato vanificato da un episodio, che non commento. Alla ripresa degli allenamenti batterò sul fatto che è inammissibile prendere 3 gol in 8 minuti. Li puoi prendere, ma con l'atteggiamento giusto. Siamo andati a seguire con le nostre caratteristiche. Devo dire bravi ai miei, ci sono 8 minuti da correggere, non lo vedo un dramma. Ripartiamo più convinti di prima".