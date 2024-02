Un'Inter rivoluzionata per la sfida in programma oggi a Lecce. Come conferma anche La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi è intenzionato a cambiare con il recupero con l'Atalanta all'orizzonte. "Nonostante Inzaghi in questa stagione stia ripetendo allo sfinimento di non dare per scontato nulla durante i viaggi in provincia — cosa che accadeva in passato–, il tecnico si è deciso a presentare oggi “l’altra” Inter, una formazione alternativa rispetto agli standard, un po’ per necessità e un po’ per scelta. Il fatto di cambiare il regista e il portiere, ad esempio, non era programmato e invece, d’accordo con lo staff medico, si è deciso di estendere il turnover anche a Yann Sommer e Hakan Calhanoglu. Lo svizzero, causa influenza, non è neanche partito per l’aeroporto di Brindisi: qualche linea di febbre negli ultimi giorni non l’ha fatto allenare il massimo. Al suo posto Emil Audero, pronto all’esordio in campionato, dopo le due gare disputate in Champions (a Lisbona) e in Coppa Italia (contro il Bologna).