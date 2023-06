City favorito, ma l’Inter ha 5 motivi per sognare. Nessuno si sognerebbe di…

Dopo una lunga attesa, questa sera Manchester City e Inter scenderanno in campo per affrontarsi nella finalissima di Champions League

È arrivato il grande giorno. Dopo una lunga attesa, questa sera Manchester City e Inter scenderanno in campo per affrontarsi nella finalissima di Champions League. Per Libero la squadra di Inzaghi ha 5 motivi per sognare.

"Innanzitutto, le finali sono partite particolari, gare secche in cui ogni episodio può fare la differenza. E bisogna fare i conti con la pressione, che in Turchia sarà tutta per il Manchester City. Per l’Inter, invece, arrivare in finale rappresenta già un risultato straordinario e nessuno si sognerebbe di rimproverare qualcosa ai giocatori di Inzaghi nel caso in cui dovessero tornare a Milano senza coppa".