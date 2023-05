CdS – Inter, chi tra Lukaku e Dzeko col City? Un elemento da considerare

Il ballottaggio tra Lukaku e Dzeko tiene ormai banco in casa Inter verso la finale di Istanbul col Manchester City. Big Rom ha dimostrato ormai di aver recuperato e insidia il bosniaco, come sottolinea anche il Corriere dello Sport di questa mattina: "Lui è il bomber del campionato, con 6 centri nelle ultime 6 giornate, e puntualmente a segno da 3 turni a questa parte. In aggiunta, però, c’è il fatto che, tra Atalanta e Torino, si gioca, in concreto, la possibilità di insidiare Dzeko per un posto a Istanbul. Al momento, infatti, per partire titolare contro il Manchester City, è favorito il bosniaco.