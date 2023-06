Reuters – City ha giocatori in panchina che sarebbero titolari nell’Inter. Ma l’immortalità…

È tutto pronto per la finale di Istanbul. E in Inghilterra parlano del Manchester City come della squadra che sta dominando, in questi anni, nel panorama calcistico inglese. Ne parla la nota agenzia Reuters sottolineando che dopo un'altra stagione di trofei, Guardiola può diventare il re d'Europa. "Ha consegnato l'undicesimo trofeo in sette anni a Mansour quando ha battuto lo United vincendo la FA Cup lo scorso fine settimana, dopo aver conquistato la quinta Premier League in sei anni. Ora solo l'Inter ostacola un triplete che eguaglierebbe l'impresa ancora unica dei Red Devils del 1999", si legge nell'articolo. Il Triplete che per il City è un obiettivo per la squadra nerazzurra è stato realtà nel 2010. Vincerlo per il City sarebbe il modo di eguagliare lo United ed eliminare ogni idea di inferiorità nei confronti dell'altra squadra della città di Manchester, fa intendere l'agenzia inglese.

"Il City partirà nettamente favorito, su questo non ci sono dubbi. Hanno battuto l'aristocrazia europea sconfiggendo Bayern Monaco e Real Madrid sulla strada verso la finale. E hanno giocatori che resteranno in panchina all'Ataturk Olympic Stadium di Istanbul sabato e che invece giocherebbero nella prima squadra dell'Inter e in effetti nella maggior parte delle squadre in Europa", scrive l'agenzia stampa. E si passa poi all'elenco delle armi di Pep: Haaland, che ha segnato 52 gol in totale, il direttore d'orchestra De Bruyne, capitan Gundogan. "Ma Guardiola - conclude la Reuters - è in circolazione nel mondo del calcio da abbastanza tempo per sapere che la finale non è una formalità. Per l'Inter la Champions è un sogno, ma non arriverà in Turchia per stare a guardare e se i giocatori del City vogliono l'immortalità sportiva devono guadagnarsela".