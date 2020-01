Cobolli: “Calciopoli? I faldoni dell’Inter sparirono! Alla Juve non volevo Conte perché…”

Intervistato da TMW Radio, Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è tornato sull’infinita vicenda di Calciopoli, conclusasi con la bocciatura del ricorso bianconero del Collegio di Garanzia del Coni. Ma l’ex numero uno juventino ha parlato anche di Antonio Conte. Ecco le sue dichiarazioni:

CALCIOPOLI – “La vicenda è infinita, la Juventus quando c’ero io aveva chiuso la questione ma negli anni successivi mi è venuto l’amaro in bocca perché l’Inter finì inquisita e fu rilevato l’illecito sportivo. Mi ha lasciato l’amaro in bocca perché quando andammo al processo i faldoni dell’Inter erano spariti. Dove erano? Bisognerebbe indagare su questo. La Juve non aveva avuto nessun illecito sportivo“.

INTER – “In questo momento ha una proprietà solida, con Thohir non era così, che vuole investire attraverso una persona capace sul mercato come Marotta. L’allenatore ha qualche lacuna caratteriale, piagnucola un po’ troppo visto che prende 11 milioni all’anno, ma ottiene il massimo dai giocatori che ha a disposizione“.

CONTE – “Non lo avrei ripreso fossi stato nella Juventus. Anzi, quando stavamo per prenderlo ho ricordato a Blanc di ciò che successe nella sfida di Arezzo in Serie B. Stavamo festeggiando e Conte urlò incazzato che avremmo dovuto pareggiare. Questo tipo di mentalità non lo condivido e per questo dissi a Blanc di non prenderlo“.

(Fonte: TMW Radio)