Cobolli Gigli: “Declino Juve iniziato nel 2018. E Marotta su Cristiano Ronaldo…”

Per l'ex presidente bianconero il declino della Juventus ha avuto inizio in un momento ben preciso

Intervistato da Juvenews, Giovanni Cobolli Gigli ha parlato del momento complicato che sta vivendo la Juventus. Per l'ex presidente bianconero il declino è iniziato in un momento ben preciso. "Io credo che il declino della Juventus sia cominciato nel 2018, quando si scelse di fare “all-in” su Cristiano Ronaldo, contro il saggio parere di Beppe Marotta ".

"L’attuale Ad dell’Inter era una delle più valide spalle per Andrea Agnelli, che - da dopo la rottura con lui in poi - le ha sbagliate praticamente tutte. Forse mal consigliato, a cascata si sono commessi gli errori di investire sugli esperimenti Sarri e Pirlo e di riprendere Allegri, con un contratto eccessivamente lungo. In merito poi alle “strategie” di mercato attuate, preferisco non esprimermi…”.