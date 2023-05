Inter, doppio obiettivo in casa Atalanta. Scalvini e Hojlund nel mirino di Marotta

"Per caratteristiche tecniche ed età (sono entrambi 2003), i due atalantini sono ai vertici delle liste dei preferiti dell'Inter. L'Atalanta, che nel 2023-24 tornerà a giocare nelle coppe europee, però, non ha intenzione di privarsi dei suoi gioielli. Soprattutto se non arriverà un'offerta davvero irrifiutabile. Pagliuca e i Percassi ritengono che il valore del difensore e dell'attaccante siano destinati ad aumentare con il passare del tempo e che un'altra stagione a Bergamo, con la vetrina europea a disposizione, ne aumenterà il valore. Peraltro già adesso piuttosto elevato visto che Scalvini costa 40 milioni e Hojlund... qualcuno in più. Gasperini tifa per continuare ad allenarli e a farli maturare. È convinto che il danese, a quota 15 reti tra Atalanta e Sturm Graz nel 2022-23, possa diventare uno dei migliori attaccanti d'Europa. Idem Scalvini che ha utilizzato con ancora più continuità rispetto all'attaccante".