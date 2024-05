Le parole dell'ex presidente bianconero: "Non so dirvi davvero se l’esonero ora preveda un accordo sulla buonuscita o se la Juventus pagherà tutti gli emolumenti"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato così dell'esonero di Massimiliano Allegri: “Bisogna prendere le cose come sono. La Juve ha deciso di prendere un altro allenatore, provando a sfruttare la sfuriata che Allegri ha prodotto nel post-partita con l’Atalanta. Non so dirvi davvero se l’esonero ora preveda un accordo sulla buonuscita o se la Juventus pagherà tutti gli emolumenti rimanenti ad Allegri".