Cobolli Gigli: “Lautaro è diventato il faro storico dell’Inter. Quel dannato di Perisic…”

Ad oggi, è Lautaro quello che la fa soffrire di più, invece?

"Prima di parlare di singoli, dico che mi fa soffrire il fatto che l'Inter sia una squadra solida in difesa, a centrocampo ed in attacco. Chiaro che se devo fare un nome poi, dico quello di Lautaro: il numero di gol che ha fatto parlano per lui. E' capocannoniere, è la punta di diamante di un sistema di gioco organizzato da un allenatore capace. E pensare che Inzaghi era messo in discussione la scorsa stagione, in certi momenti".