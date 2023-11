Coco: “Inter, al primo errore i tifosi mi urlavano milanista di m***A. Capello mi disse: «Mi taglio le p****e se…»”

In una lunga intervista a Sofoot, Francesco Coco ricorda il suo passaggio dal Milan all'Inter. "Ancelotti mi chiama e mi dice di restare. Gli dico: solo se viene Galliani e me lo chiede in ginocchio. Ovviamente non l'ha fatto. Accetto l'Inter. Moratti e Oriali mi chiamarono per un anno per convincermi. Volevo tornare al Milan, perché il campionato italiano a quel tempo era ancora il migliore, e mi mancava. Sono arrivato all'Inter che aveva appena preso Cannavaro, Crespo, un ottimo mercato. Nella mia testa pensavo: 'Vado all'Inter, vinco e prendo a calci Galliani». Arriva la prima partita di campionato: Inter-Torino".