Serata da ricordare per l'attaccante classe 2000, che ha trascinato la sua squadra nel successo per 1-3 contro l'Instituto

Serata da ricordare per Facundo Colidio: l'attaccante argentino, ceduto in estate dall'Inter al River Plate, è stato il grande protagonista del successo per 1-3 dei Millonarios contro l'Instituto. L'ex nerazzurro ha letteralmente trascinato i suoi ai quarti di finale di Copa de la Liga con una incredibile tripletta, ribaltando l'iniziale vantaggio dei padroni di casa con 3 gol nello spazio di 15 minuti.