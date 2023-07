In Argentina – Colidio al River, c’è l’accordo con l’Inter per la cessione definitiva

È pronto a giocare per il River Plate. Il club argentino e l'Inter hanno trovato l'accordo per la cessione di Facundo Colidio. Dall'Argentina scrivono che oltre all'accordo tra i due club, il calciatore ha già detto sì ad un contratto a lungo termine con la storica società calcistica argentina. Si trasferisce al River in maniera definitiva, si era parlato di cinque mln di euro, e la società interista darà una plusvalenza, come riferiscono da Tycsports che però non parla di cifre in particolare.