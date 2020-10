Collovati: “L’Inter ha ripreso la marcia ed è la favorita per lo Scudetto assieme al Napoli. Juve e Milan…”

Fulvio Collovati, intervenuto a Cento Suono Sport, ha parlato così del campionato italiano:

“Non credevo in un Milan così dopo l’ottimo finale dello scorso anno, mi aspettavo invece le difficoltà della Juventus, frutto anche di un mercato incerto, soprattutto a centrocampo, sono venuti fuori problemi proprio in quel reparto, dove non mi sembra ci sia grande personalità. L’Inter ha ripreso la marcia e secondo me è insieme al Napoli una delle favorite per la vittoria finale”.

Secondo lei si riuscirà ad andare avanti con la stagione?

“Secondo me si, credo poco ai playoff e ai playout, c’è tanta attenzione, c’è un protocollo che magari verrà rinforzato o cambiato ma vedo che squadre con qualche indisponibile che possono comunque affrontare le partite. A meno di clamorosi e inaspettati colpi di scena credo che il campionato si giocherà in questo modo, il calcio non può fermarsi e perdere soldi così, le società stanno boccheggiando, sono in affanno, non si può pensare di perdere altro denaro”.