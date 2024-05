Intervistato da News.superscommesse, Fulvio Collovati ha parlato anche dell'Inter e dove la squadra di Inzaghi può migliorare in vista della prossima stagione. "Si può sempre far meglio, presumo che per il prossimo anno l'obiettivo dell'Inter sia la Champions, anche perché non vedere una squadra del genere tra le prime otto in Europa quest'anno è stata davvero una sorpresa in negativo".